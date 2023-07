Usa: l’avvocato Michael Cohen ha raggiunto un accordo per porre fine alla causa contro la Trump Organization

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michael Cohen, ex avvocato personale di Donald Trump, avrebbe raggiunto un accordo per porre fine alla sua azione legale contro la Trump Organization, a cui ha fatto causa nel 2019 per il mancato pagamento di oltre un milione di dollari di onorario. Fonti anonime hanno riferito al “New York Times” che la proposta non è stata ancora finalizzata, e che i dettagli potrebbero essere resi noti già all’udienza in programma per oggi. Nella causa avanzata nel 2019, Cohen ha affermato di aver concordato una serie di pagamenti con la Trump Organization, relativamente al suo lavoro nel quadro di diverse indagini del Congresso nel 2017 e nel 2018. Secondo l’avvocato, il conglomerato dell’ex presidente Usa avrebbe inizialmente pagato il compenso previsto, bloccando poi i pagamenti dopo che Cohen ha iniziato a collaborare con le indagini. (Was)