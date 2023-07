Lavoro: Cgil, Regione Lazio smantella modello centri impiego pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota la Cgil e la Fp Cgil esprimono "forti dubbi e perplessità sugli atti assunti dall'assessorato al Lavoro e Formazione della Regione Lazio e relativi alla riorganizzazione e alle attività dei Centri per l'impiego". Lo afferma in una nota il sindacato. La Regione Lazio "invece di potenziare i Centri per l'Impiego pubblici ha scelto di esternalizzare le attività affidando a enti accreditati e associazioni la formazione e il reinserimento lavorativo dei disoccupati - spiega il sindacato -. Un autentico corto circuito di conflitti interesse. È il primo atto ufficiale della giunta Rocca sui servizi per il lavoro. E non lascia dubbi: si affidano a privati accreditati, remunerati con soldi pubblici, una serie di azioni per formare, aggiornare e infine accompagnare verso il mondo del lavoro i disoccupati. È il primo assalto per smantellare il modello pubblico gratuito di Centro impiego e diminuire le tutele del cittadino". (segue) (Com)