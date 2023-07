Lavoro: Cgil, Regione Lazio smantella modello centri impiego pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Innanzitutto, non ci convince la tempistica - proseguono la Cgil e la Fp Cgil -, che sembra quasi una risposta provocatoria alle richieste ufficiali di incontro che abbiamo inviato in questo periodo all'assessore Schiboni, dove chiedevamo di potenziare e riorganizzare in modalità differente la rete dei Centri impiego. Con le due determine si è scelto però un metodo di lavoro che esclude e non ascolta i sindacati e nella sostanza apre ai privati senza alcuna certezza nella qualità dell'offerta formativa e del raggiungimento dell'obiettivo finale che è la ricollocazione di chi cerca lavoro. Ciò che temiamo è anche il mancato controllo di questo autentico mercato. Siamo preoccupati per la qualità delle prestazioni erogate, per la tutela della privacy e dei dati degli utenti. Inoltre - aggiungono -, non essendoci una normativa in materia, ci preoccupano i profili degli orientatori che non saranno selezionati con le stesse modalità del pubblico. C' è un concorso per 540 nuove assunzioni fermo, con le domande acquisite da quasi un anno: su questo bando nulla c'è stato detto. Come non è chiara la posizione dei 160 operatori della partecipata regionale Lazio Crea che da oltre 15 anni lavorano nei Cpi". (segue) (Com)