Lavoro: Cgil, Regione Lazio smantella modello centri impiego pubblici (3)

- "Ebbene - prosegue la nota -, per questi ultimi operatori sono stati sollevati dubbi di privacy e limitati nei compiti e nelle mansioni di assistenza all'utenza, mentre per gli enti nessun punto controverso è stato ravvisato. Negli atti di esternalizzazione è chiara l'intenzione di questa Giunta di potenziare la presenza del privato anche nei servizi per il lavoro e limitare il perimetro del servizio pubblico e le tutele del cittadino. Ma sono anche evidenti- concludono - le numerose situazioni di conflitto di interessi e sovrapposizione che si potrebbero manifestare tra chi fa formazione e chi collocherà i disoccupati. Ora attendiamo la convocazione dell'assessore Schiboni per fare chiarezza". (Com)