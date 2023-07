Messico: autorità elettorali avvertono presidente, basta commenti su elezioni del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità elettorali del Messico hanno ingiunto al presidente, Andrés Manuel Lopez Obrador, di non fare commenti pubblici sulle elezioni generali del 2024, al fine di non violare "diritti e principi costituzionali". In una decisione presa all'unanimità, l'apposita commissione dell'Istituto nazionale elettorale (Ine) ha inoltre chiesto di eliminare o modificare il contenuto video e stenografico di quattro conferenze stampa mattutine tenute dal presidente a luglio. L'intervento segue un ricorso presentato dalla principale candidata delle opposizioni alla presidenza, Xochitl Galvez, che aveva denunciato l'uso indebito delle risorse pubbliche e la possibile violazione del principio di eguaglianza nella contesa elettorale. Scartato invece il segmento del ricorso secondo cui le parole di Lopez Obrador potevano configurare un attacco sessista a Galvez. (segue) (Mec)