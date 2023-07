Messico: autorità elettorali avvertono presidente, basta commenti su elezioni del 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ine era già intervenuto a metà mese per chiedere al capo dello Stato di non attaccare pubblicamente la stessa Galvez, ritenendo che le opinioni reiterate del presidente abbiano violato i principi di "neutralità ed equità" delle elezioni. Da giorni, nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana, Lopez Obrador, accusava Galvez di essere stata scelta dalle "oligarchie" del Paese per divenire, in caso di vittoria, un "burattino" al servizio dei loro interessi. Claudia Zavala, presidentessa della Commissione reclami dell'Ine, ha detto che il presidente era stato già avvertito della necessità di rispettare alcuni paletti. "Quando abbiamo avuto una riunione con il presidente della Repubblica, ci ha chiesto di dirgli in modo chiaro cosa non dovesse fare per rimanere entro i limiti costituzionali", ha detto Zavala citata dai media locali. "Siamo stati molto chiari, credo ci sia stata chiarezza. Le segnalazioni che il presidente della Repubblica dovesse fare nel corso de las Mananeras (le conferenze stampa che tiene ogni mattina), non devono essere ne a favore né contro" altri attori coinvolti nel processo elettorale. Una regola, ha ricordato la funzionaria dell'Ine, che lo stesso Lopez Obrador ha voluto trasmettere ai compagni del "suo" Movimento di rigenerazione nazionale (Morena) impegnati nelle primarie per la scelta del candidato, nelle elezioni del 2024. (segue) (Mec)