Messico: autorità elettorali avvertono presidente, basta commenti su elezioni del 2024 (3)

- Xochtil Galvez, senatrice del conservatore Partito di azione nazionale (Pan), annunciava il 27 giugno di voler aspirare a una candidatura per la presidenza, pubblicando sui propri profili social un video centrato sullo slogan "il Messico merita di più". Il filmato ricostruiva in breve la storia di una persona dalle origini umili, piccola venditrice ambulante per aiutare la famiglia, alla laurea nell'Università nazionale autonoma del Messico. Una corsa accompagnata da buoni riscontri nei sondaggi. Il 4 luglio Galvez iscriveva ufficialmente la sua candidatura a nome del Fronte ampio, l'eterogenea coalizione che il Partito della rivoluzione istituzionale (Pri), il Partito della rivoluzione democratica (Prd) e lo stesso Pan hanno creato per cercare di contrastare il favore del partito del presidente uscente. (segue) (Mec)