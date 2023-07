Messico: autorità elettorali avvertono presidente, basta commenti su elezioni del 2024 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Morena, nel frattempo, porta avanti la campagna elettorale per arrivare, a inizio settembre, a decidere il nome del possibile successore di Lopez Obrador, nelle elezioni che si terranno a giugno 2024. Una corsa importante, viste le alte probabilità che Morena - assieme ai soci di coalizione dei Verdi e del partito dei lavoratori (Pt) - ha di aggiudicarsi la presidenza, considerando i sondaggi. Sei i nomi che si presentano ai nastri di partenza per conto di Morena. Le elezioni generali si terranno a giugno 2024 e permetteranno al nuovo presidente di insediarsi da gennaio 2025 per un sessennio. (segue) (Mec)