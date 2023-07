Infrastrutture: Rubano (Fi), sinergia tra Forza Italia e Mit accelera sviluppo Campania-Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È ufficiale oggi l'avvio del progetto esecutivo della SS212 variante "Fortorina" di San Marco dei Cavoti a Benevento, un altro tassello del più ampio progetto di riqualificazione e valorizzazione dei territori compresi tra Puglia e Campania, avviato dal MIT ed in particolare dal Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, fin dal suo insediamento, in preziosa sinergia con tutti i rappresentanti di Forza Italia e con i parlamentari che, come me, sono nati in questi territori e da sempre fanno attività politica per garantirne lo sviluppo, la competitività e l'efficienza e per risolvere i problemi dei cittadini e dei turisti. La fase di attuazione della SS212 permettera' di aggiungere all'attuale variante Fortorina un secondo collegamento in direzione di S. Bartolomeo in Galdo e del confine con la Puglia lungo il percorso in variante alla SS 369 Appulo-Fortorina di raccordo con la SS 17 Foggia - Campobasso, realizzando un nuovo itinerario su strada fondamentale per il tessuto economico, logistico, sociale e della mobilità di Campania e Puglia. Con questo Governo, il lavoro del Sottosegretario Ferrante, l'impegno di Forza Italia e del sottoscritto possiamo finalmente parlare di - e vedere realizzate - grandi opere pubbliche delle quali questi territori hanno assoluto bisogno". Così in una nota il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano, commissario provinciale del partito azzurro nel Sannio. (Ren)