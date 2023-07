Imprese: Fontana e Giorgetti accolti al Centro di Ricerche Eni di Bolgiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eni,Giuseppe Zafarana, e l’Amministratore Delegato della società, Claudio Descalzi, hanno accolto oggipresso il Centro di Ricerche Eni di Bolgiano la visita del Ministro dell’Economia e delle Finanze,Giancarlo Giorgetti, del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dell’Assessore alloSviluppo Economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, e del Sindaco di San DonatoMilanese, Francesco Squeri, per illustrare le soluzioni tecnologiche al centro della strategia didecarbonizzazione dell’azienda.Il Centro di Ricerche Eni di Bolgiano dal 1985 è uno spazio dedicato all’innovazione. Il centrocomprende un cluster di laboratori scientifici che lavorano alla ricerca e allo sviluppo di nuovetecnologie in ambiti che spaziano dalle geoscienze all’ingegneria, dalla chimica alla scienza deimateriali, mirando a raggiungere nuovi traguardi di efficienza e maggiore sostenibilità da applicarea livello industriale. Eni promuove al suo interno tecnologie proprietarie e “breakthrough” per ladecarbonizzazione con riferimento ai tre principali ambiti di ricerca aziendali: rinnovabili e nuoveenergie, soluzioni per la decarbonizzazione, prodotti circolari e bio. (segue) (Com)