Imprese: Fontana e Giorgetti accolti al Centro di Ricerche Eni di Bolgiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della visita sono stati illustrati i risultati più significativi raggiunti dalla R&D di Eni tra cuii progetti e le tecnologie per la decarbonizzazione del settore dei trasporti tramite lo sviluppo delleagroenergie e del processo EcofiningTM che consentono anche di ricavare biocarburanti da scartie materie prime di origine biologica non in competizione con l’uso alimentare. In un’ottica dieconomia circolare, Eni è fortemente impegnata nell’utilizzo di materiale di scarto come fonteprimaria di energia e oltre all’impiego di Waste&Residues, come a esempio oli di frittura esausti,grassi animali e PFAD (Palm Fatty Acid Distillate), ha sviluppato un "Database biofeedstock", in cuile materie prime bio di diverse tipologie vengono caratterizzate e studiate per prevedere la loroefficacia nella produzione di biocarburanti. Il Database Eni, che al momento contiene più di 400biocariche, è uno dei primi al mondo e uno dei più ricchi in termini di varietà di biomaterie primecaratterizzate. (segue) (Com)