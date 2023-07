Imprese: Fontana e Giorgetti accolti al Centro di Ricerche Eni di Bolgiano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, sono state presentate le innovazioni nel campo della robotica per automatizzare edigitalizzare le attività di monitoraggio ambientale e di integrità degli asset, la ricerca sulle nuoverinnovabili e sullo stoccaggio energetico, nonché sistemi e i prodotti nell’ambito della cattura,stoccaggio e utilizzo della CO2. Un focus particolare è stato riservato alle tecnologie che possanorivelarsi come “breakthrough tecnologici” e alle collaborazioni scientifiche con le principali Universitàe Centri di Ricerca in Italia e nel mondo, tra cui il Massachusetts Institute of Technology (MIT), Enee Cnr con cui Eni è impegnata nella ricerca sulla energia da fusione, che potrebbe rappresentareun vero e proprio "game changer" nel campo delle energie decarbonizzate perché – una volta portataa livello industriale – permetterebbe di generare grandi quantità di energia a zero emissioni, con unprocesso sicuro e virtualmente illimitato. (Com)