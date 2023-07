Campania: Nappi (Lega), De Luca prima censura mozione su disastro Eav poi parla di operazione verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca tiene tanto a una 'operazione verità' sui trasporti da aver impedito - con un comportamento totalmente antidemocratico - la discussione in Consiglio, della mozione sulla crisi di Eav presentata dalle opposizioni, e di cui sono primo firmatario. Dopo una puntuale disamina delle ragioni del 'disastro' di Ente autonomo Volturno e in particolare, della Circumvesuviana, abbiamo chiesto di sostituire i vertici aziendali e di nominare un assessore ai Trasporti. Ma ci è stato negato di sottoporre la proposta all'Aula. A questo punto, alla luce delle dichiarazioni pubbliche rese da De Luca nel soliloquio odierno su Facebook, ho scritto al presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero, perché prenda atto del mutato intendimento del presidente della Regione e calendarizzi per il 2 agosto, quando è prevista la prossima seduta del Consiglio, la discussione su questo tema, fondamentale e strategico per il futuro della Campania". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)