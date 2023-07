Pnrr: Masaf, emanato avviso per domande impianti fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emanato l'avviso per la presentazione delle domande per realizzare impianti fotovoltaici a uso produttivo. E' quanto comunica il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Il bando, ai sensi del decreto del ministro Lollobrigida e firmato lo scorso 23 aprile, è rivolto ai settori agricolo, zootecnico e agroindustriale nell'ambito del Missione 2 del Pnrr, investimento Parco agrisolare. Le domande dovranno essere presentate tramite la Piattaforma informatica predisposta dal soggetto attuatore Gse, accessibile dall'area clienti Gse a partire dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre e fino alle 12:00 del 12 ottobre 2023. Le risorse ammontano a circa un miliardo di euro. Tra le principali novità del nuovo bando: incremento dell'intensità di aiuto massima concedibile fino all'80 per cento per le imprese della produzione agricola primaria e della trasformazione agricolo in agricolo; introduzione della nuova fattispecie di autoconsumo condiviso; partecipazione di imprese in forma aggregata; possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli con potenza fino ad un massimo di 1.000 kWp per impianto; raddoppio della spesa massima ammissibile per sistemi di accumulo fino a 100.000 euro; raddoppio della spesa massima ammissibile per dispositivi di ricarica fino a 30.000 euro; spesa massima per beneficiario pari ad 2.330.000 euro. (Com)