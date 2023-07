Mafia: Malan (Fd’I), pieno sostegno a magistrati e forze polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo Stato ha ragione d’essere se lotta per garantire la legalità e che la società funzioni secondo criteri di giustizia: bisogna dare pieno sostegno ai magistrati che lottano contro la mafia e le forze di polizia per il lavoro che fanno ogni giorno”. Lo ha affermato il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, in occasione della seconda edizione del convegno “Parlate di mafia” organizzato dai gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d’Italia.(Rin)