Rifiuti: M5s-LcR, appoggiamo i ricorsi al Consiglio di Stato contro l'inceneritore

- Esprimiamo pieno sostegno a tutti i comitati cittadini che faranno ricorso al Consiglio di Stato nei confronti della sentenza del Tar del Lazio che ha bocciato i precedenti ricorsi contro la costruzione dell'inceneritore nel territorio di Santa Palomba nel IX Municipio. Così in una nota congiunta i gruppi consiliari capitolini M5s e Lista civica Raggi. "È una questione di civiltà e di etica ecologista: la sentenza va assolutamente impugnata e l'ecomostro va fermato. Tutti i comitati che faranno ricorso ci troveranno sempre al loro fianco in questa battaglia, oggi come domani nel nome della transizione ecologica, dei principi dell'economia circolare e della lotta alla logica dell'incenerimento dei rifiuti", concludono.(Com)