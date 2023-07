Roma: Corsa de' Noantri, processione e spettacolo al Circo Massimo, gli eventi del fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, dalle 18 alle 20, sfilerà la processione della Madonna de' Noantri. I fedeli attraverseranno largo San Giovanni de Matha, via della Lungaretta, via dei Genovesi, via Anicia, piazza San Francesco d'Assisi, viale Trastevere, via Morosini, piazza San Cosimato, via Manara, via Fratte di Trastevere, viale Trastevere. Deviate le linee del trasporto pubblico. Domani sera, al Circo Massimo, è in programma lo spettacolo di Maurizio Battista. Dalle 18 alle 7 di domenica saranno chiuse al transito via dei Cerchi e via dell'Ara Massima di Ercole. Deviate le linee di bus. Domenica, dalle 9 alle 11, è in programma la Corsa de' Noantri. La gara partirà da largo San Giovanni de Matha per arrivare in piazza Tavani Arquati percorrendo via delle Lungaretta, piazza in Piscinula, via San Francesco a Ripa, via Manara, via Mameli, via Dandolo, largo porta San Pancrazio, via Garibaldi, via di Porta Settimiana, via della Lungara, lungotevere Gianicolense, via Filipperi. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee del trasporto pubblico. Lo comunica Roma servizi per la mobilità. (Com)