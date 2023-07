Cybersicurezza: attacco hacker a società servizi regione Umbria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale di Perugia e il Cnaipic del Servizio Polizia postale di Roma stanno supportando i tecnici della PuntoZero, società di servizi della regione Umbria, per ripristinare i servizi informatici essenziali. Nello stesso tempo stanno acquisendo ed analizzando i dati trasmessi, anche in virtù della convenzione sottoscritta con il Centro, per l'estrazione delle tracce digitali utili alla ricostruzione dell'evento critico. (Rin)