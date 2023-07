Cybersicurezza: Cyber Security Italy Foundation, formazione sia priorità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sviluppare una cultura della sicurezza informatica partendo dai più giovani rappresenta la chiave di volta per sventare le future e sempre più frequenti minacce digitali. Formare ragazzi e ragazze, ma anche docenti, in una materia così decisiva deve essere prioritario in ciascun percorso scolastico per combattere la disinformazione già dalle scuole primarie". Il sottosegretario di Stato al ministero dell'Istruzione e del Merito, onorevole Paola Frassinetti, su delega del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha aperto così il convegno "Cybersecurity: la formazione come leva della crescita del Paese", promosso dalla Cyber Security Italy Foundation, la prima fondazione no profit in Italia sul mondo cibernetico, presieduta da Marco Gabriele Proietti. L'iniziativa, patrocinata da Roma Capitale - si legge in una nota - si è tenuta oggi in Campidoglio, presso la sala della Protomoteca. Tre tavole rotonde, tredici relatori. Governo, istituzioni, aziende e esperti a confronto sui temi della formazione in cyber security, della necessità per il nostro Paese di attrarre talenti e delle sinergie da implementare tra pubblico e privato. Insieme al sottosegretario Frassinetti nel primo panel, moderato dal direttore del Comitato tecnico scientifico della Fondazione, l'ingegner Angelo Tofalo, sono intervenuti Nicola Carè (IV commissione Difesa e componente Delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea parlamentare della Nato), Alessandro Colucci (I commissione Affari Costituzionali, della presidenza del Consiglio ed Interni e segretario dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati) e Salvatore Deidda (presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni). Colucci è anche promotore e presidente dell'Intergruppo per la sicurezza informatica e tecnologica: "Entro l'anno ci saranno tutte le condizioni per depositare la prima proposta di legge sulla cybersicurezza formulata dai componenti dell'Intergruppo - ha detto -. Una legge condivisa con senatori e deputati che sia in grado di rendere il Paese preparato ad affrontare i rischi informatici, i cyberattacchi e che faccia maturare una coscienza sulle minacce del dominio digitale". Carè ha, invece, sottolineato "l'impegno a presentare disegni di legge volti a disciplinare i settori ancora inesplorati quali il territorio spaziale e la cybersecurity: la formazione specifica in materia sarà sicuramente essenziale. Un Paese che non metta la cybersecurity al centro delle proprie politiche di trasformazione digitale è quindi un Paese che mette a serio rischio la propria prosperità economica e la propria indipendenza". Deidda ha confermato "l'impegno dell'attuale Parlamento, sulla scorta della consapevolezza sui temi della difesa del dominio digitale maturata nella scorsa legislatura, a creare una solida filiera di formazione che valorizzi ulteriormente competenze e tecnologie". (segue) (Com)