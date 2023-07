Cybersicurezza: Cyber Security Italy Foundation, formazione sia priorità del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo panel, moderato dalla giornalista Rai Barbara Carfagna, si sono confrontati esponenti tecnici delle istituzioni: Paolo Atzeni (direttore per lo sviluppo di capacità e competenze - Agenzia per la cybersicurezza nazionale), Nicla Ivana Diomede (direttore del dipartimento di Cybersecurity e Sicurezza urbana di Roma Capitale), Ivano Gabrielli (direttore del Servizio della Polizia postale e delle Comunicazioni), Ettore Sala (capo dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione - ministero della Giustizia). "L'esigenza di formazione va in tante direzioni - ha spiegato Atzeni - e serve un approccio a lungo termine partendo dai giovani attraverso la scuola e l'università. È necessario promuovere la Cybersicurezza e l'informatica fin dalla scuola, cosicché nella vita della comunità non ci sia separazione fra aspetti umanistici e tecnologici, ma una formazione integrata, un insieme di know how che contribuisce alla crescita della persona, del cittadino". Secondo Gabrielli, "è necessario concentrare con attenzione le risorse in termini di formazione per gli esperti di cyber sicurezza del domani. Il futuro del nostro Paese in questo settore dipenderà da ciò. Investire, dunque, subito su persone, processi e tecnologie. Occorre promuovere percorsi di formazione coinvolgendo anche singolo utente. Del resto siamo tutti cittadini digitali". "Stiamo rifinendo la prima strategia di Cybersicurezza di Roma Capitale, con la distribuzione, la mappatura di ruoli e responsabilità e la rivisitazione dei processi in modo che siano conosciuti da tutti gli attori dell'ente: dai decisori politici, ai dipendenti, a tutte le strutture organizzative. Ci stiamo preparando al meglio per affrontare il Giubileo", ha dichiarato Diomede. Al centro della tavola rotonda conclusiva il mondo delle imprese con protagonisti Stefano Bordi (direttore della Cyber & Security Academy di Leonardo), Alessandro Fontana (amministratore delegato di Trend Micro Italia), Emiliano Massa (Area Vice President Southern Europe di Proofpoint), Marco Molinaro (Accenture Security Lead per Italia, Centro Est Europa e Grecia), Eugenio Santagata (Chief Public Affairs & Security Officer di Tim e Ceo Telsy S.p.A). Santagata ha segnalato che "il mercato della Cybersecurity ha bisogno di professionisti altamente qualificati per raggiungere l'obiettivo di innalzamento della sicurezza e resilienza delle organizzazioni private, delle pubbliche amministrazioni, dei privati cittadini, e del sistema Paese nel suo complesso. In tal senso l'importanza della formazione in questo settore strategico è fondamentale e costituisce un fattore abilitante. È essenziale promuovere corsi obbligatori di educazione al digitale già dalle scuole medie, realizzati grazie alla collaborazione pubblico-privata". (segue) (Com)