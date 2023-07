Migranti: governo vuole fare causa al Texas per le barriere galleggianti nel Rio Grande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti intende fare causa alle autorità del Texas, dopo il posizionamento di barriere galleggianti nel Rio Grande disposto dal governatore Greg Abbott per mettere in sicurezza il confine tra Usa e Messico. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che il governo federale ha informato l’ufficio di Abbott ieri sera. “Il provvedimento rappresenta una violazione delle norme federali, oltre a porre una serie di rischi sul versante umanitario, ambientale e della pubblica sicurezza”, si legge nella lettera. (Was)