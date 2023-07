Cina-Algeria: presidente Tebboune offre contributo da 1,5 miliardi di dollari a banca Brics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria ha presentato una domanda per diventare membro contribuente della Nuova banca di sviluppo del gruppo Brics, con un finanziamento da 1,5 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, all’emittente cinese di Stato “Cctv”, esprimendo la volontà dell'Algeria di sviluppare progetti congiunti con la Cina in diversi settori di cooperazione. Tebboune ha detto che “con la Cina si stanno sviluppando progetti comuni in vari settori, tra cui quello ferroviario e minerario”, aggiungendo che “la nuova legge algerina sugli investimenti apre ampie prospettive a tutti gli investitori”. A proposito delle relazioni tra Algeria e Cina, il leader algerino ha espresso la sua soddisfazione per la cooperazione e l'interesse del suo Paese a stabilire un partenariato algerino-cinese nel settore spaziale. Tebboune ha inoltre affermato che “l'Algeria è diventata un attore importante nel settore medico in Africa e nella regione del Mediterraneo”. Infine, il presidente algerino ha parlato dell'aspirazione di Algeri a stabilire una cooperazione algerino-cinese nei mercati africani, sottolineando che “il suo Paese, in quanto grande nazione africana, potrebbe svolgere un ruolo di mediazione tra la Cina e i Paesi africani”. (Ala)