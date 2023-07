Zaki: Gasparri (FI), bene governo centrodestra mentre sinistra vive nel rancore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Bene hanno fatto le autorità italiane ad offrire ogni tipo di assistenza e di sostegno a Zaki. Anche un volo di Stato per il rientro, se questa proposta è stata realmente fatta. Poi sarà lui a decidere come muoversi. Non so se sia vero che Zaki abbia rifiutato questo mezzo per non dover incontrare, al suo ritorno, le autorità di governo italiane a cui deve la sua liberazione. Il governo di centrodestra non si muove in base alle simpatie di questa o quella persona nei suoi confronti quando deve agire per difendere il valore della libertà. Il governo Meloni, il presidente del Consiglio, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Tajani e tanti altri hanno certamente agito per difendere un principio, e non certo per affermare o registrare una sintonia politica". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che prosegue: "Probabilmente Zaki non è stato aiutato in maniera adeguata da quelli che lui preferisce ed è stato salvato da quelli che forse non vuole incontrare. Questa è la realtà dei fatti. Il governo di centrodestra sa farsi rispettare nel mondo e sa difendere i valori della libertà. Gli altri governi non sono stati presi in considerazione e non hanno ottenuto quel risultato che invece il centrodestra ha ottenuto. Non so se a Zaki questo possa dispiacere. Non credo perché sarà contento per la sua libertà. Questo conta. Il resto dimostra che il centrodestra fa i fatti e la sinistra italiana e internazionale vive solo nel rancore e nel livore". (Rin)