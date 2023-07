Lazio: Coldiretti, a Viterbo evento tra tradizione e innovazione per valorizzare eno e oleoturismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un passaggio generazionale tra tradizione e innovazione, che metterà al centro le opportunità dell'eno e dell'oleoturismo, declinato anche al femminile, con donne che ricoprono ruoli primari all'interno di questi settori. Saranno alcuni degli argomenti che verranno affrontati nel convegno "Vino Futuro", che si svolgerà domani, 22 luglio, alle ore 17 presso la Fattoria Madonna delle Macchie a Castiglione in Teverina a Viterbo, proprio in occasione dell'anniversario dei 130 anni dall'apertura dell'azienda agricola nel 1913. (segue) (Com)