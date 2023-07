Lazio: Coldiretti, a Viterbo evento tra tradizione e innovazione per valorizzare eno e oleoturismo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un patrimonio straordinario quello vitivinicolo e oleario del Lazio, che rappresenta un volano per l'economia e una grande opportunità di crescita e sviluppo anche per le attività connesse, che vanno dal turismo allo sport agli aventi culturali. La superficie della nostra regione investita ad olio, infatti, è di oltre 82 mila ettari che danno vita alle quattro Dop dell'olio extravergine d'oliva "Canino", "Sabina", "Tuscia" e "Colline Pontine", alle quali si è aggiunto nel luglio 2021 il riconoscimento Igp dell'Olio Roma, che rafforza il primato mondiale del Made in Italy nella produzione di extravergine di qualità, grazie al maggior numero di denominazioni riconosciute in Europa. Mentre per quanto riguarda il settore vitivinicolo nel Lazio sono presenti 82 vitigni di cui 35 autoctoni e 36 Dop, Igp e Docg. (Com)