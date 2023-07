Usa: Casa Bianca, accordo con grandi società tecnologiche per garantire la sicurezza dell’intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette grandi aziende tecnologiche statunitensi hanno accettato di prendere provvedimenti per garantire adeguati standard di sicurezza relativamente allo sviluppo di prodotti basati sull’intelligenza artificiale. Lo ha confermato la Casa Bianca in una nota. Le società Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft e OpenAI annunceranno ufficialmente il loro impegno durante un incontro con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in programma per il primo pomeriggio di oggi. “Assumiamo con piacere questo impegno, così come stanno facendo altre aziende del settore: si tratta di un primo passo importante per garantire uno sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale, creando al contempo un modello da far seguire ad altri Paesi”, ha detto Nick Clegg, presidente per gli affari globali di Meta, che mercoledì scorso ha annunciato Llama 2, un modello di linguaggio di ultima generazione, sviluppato con tecniche di apprendimento profondo all’avanguardia. L’amministrazione Biden sta anche preparando un ordine esecutivo, teso a stabilire un quadro regolamentare adeguato per il settore dell’alta tecnologia. “Le società che stanno sviluppando queste tecnologie emergenti hanno il dovere di garantirne la sicurezza”, si legge nella nota della presidenza Usa. In base all’accordo, le compagnie dovranno effettuare periodici test di sicurezza sui propri prodotti basati sull’intelligenza artificiale, coinvolgendo anche esperti indipendenti e condividendo le conclusioni con i rispettivi governi. Le aziende dovranno anche rendere pubbliche le capacità e le limitazioni associate a tali prodotti, dedicando particolare attenzione ai possibili rischi. I sistemi basati sull’intelligenza artificiale, inoltre, dovranno essere utilizzati per affrontare le sfide che interessano la società nella sua interezza, come le applicazioni in campo medico (soprattutto nella ricerca sui tumori) e il contrasto al cambiamento climatico. (Was)