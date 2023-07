India-Sri Lanka: presidente Murmu riceve omologo Wickremesinghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dello Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, in visita a Nuova Delhi, è stato ricevuto oggi dall’omologa dell’India, Droupadi Murmu, a Rashtrapati Bhavan, la residenza presidenziale. Lo riferisce la presidenza indiana. Murmu ha sottolineato che lo Sri Lanka occupa “un posto speciale” nella politica di vicinato dell’India e che la partnership bilaterale arreca benefici ai popoli dei due Paesi e alla regione dell’Oceano Indiano. I due capi di Stato hanno osservato che sono in corso molti progetti importanti in vari settori che stanno incidendo in modo positivo sulle vite delle persone. Wickremesinghe ha precedentemente incontrato il primo ministro indiano, Narendra Modi. I due leader hanno adottato un documento di visione per un partenariato economico incentrato sulla connettività: marittima, aerea, energetica, commerciale e interpersonale. (segue) (Inn)