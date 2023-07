India-Sri Lanka: presidente Murmu riceve omologo Wickremesinghe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ampio spazio è dedicato alla connettività energetica ed elettrica. I due Paesi puntano a concludere un memorandum d’intesa sullo sviluppo dell’energia rinnovabile, al fine di portare lo Sri Lanka a generare da fonti rinnovabili il 70 per cento del suo fabbisogno entro il 2030. Tra gli obiettivi ci sono l’interconnessione della rete elettrica ad alta capacità, anche per consentire il commercio di elettricità tra lo Sri Lanka e altri Paesi della regione, tra cui i Paesi Bbin (Bangladesh, Bhutan, India, Nepal); il progetto del parco solare di Sampur, un’infrastruttura per il gas naturale liquefatto (Gnl); la cooperazione nell’idrogeno verde; lo sviluppo del sito di stoccaggio Trincomalee Tank Farms; la costruzione di un oleodotto multiprodotto tra l’India meridionale e lo Sri Lanka; l’avvio di attività di esplorazione e produzione congiunte di idrocarburi nei bacini offshore dello Sri Lanka. (segue) (Inn)