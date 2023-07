India-Sri Lanka: presidente Murmu riceve omologo Wickremesinghe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la connettività commerciale, economica e finanziaria, si conviene di facilitare gli investimenti indiani nelle imprese di Stato dismesse dallo Sri Lanka e di avviare un negoziato per un accordo di cooperazione economica e tecnologica. Vengono anche sottolineati i vantaggi dell’uso della rupia indiana nelle transazioni e del sistema indiano Upi per i pagamenti digitali. Inoltre, le parti collaboreranno allo sviluppo di infrastrutture logistiche e portuali a Colombo, Trincomalee e Kankesanthurai e infrastrutture aeroportuali a Palaly, in Sri Lanka. Inoltre, riprenderanno i servizi traghetti per passeggeri Nagapattinam-Kankesanthurai e Rameshwaram-Talaimannar; aumenteranno i voli tra Jaffna e Chennai ed esploreranno la possibilità di attivare tratte tra Chennai e Trincomalee, Batticaloa e altre destinazioni. Infine, sarà promosso il circuito turistico buddista e saranno incoraggiate le collaborazioni accademiche. Tra i campi di ricerca citati ci sono l’agricoltura, l’acquacoltura, le tecnologie informatiche, la finanza, la sanità e la medicina, la geologia, le applicazioni spaziali e le scienze umane. (Inn)