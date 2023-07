I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya: leader di opposizione Odinga, assente alle proteste "per una brutta influenza" - Il leader dell'opposizione keniota Raila Odinga ha dichiarato di non aver partecipato ai tre giorni di manifestazioni da lui indette contro il governo a causa di una "brutta influenza". "Non è obbligatorio che i leader dell'opposizione siano visti per le strade", ha detto Odinga ad un'emittente televisiva keniota, sottolineando che le manifestazioni "rivoluzionarie" appartengono al popolo e non sono solo sue. Alla domanda del giornalista, Odinga ha negato che la sua assenza fosse uno stratagemma per concludere un accordo con il presidente William Ruto, aggiungendo che non stava cercando di entrare a far parte del governo. "Non abbiamo e non cercheremo un accordo 'stretta di mano'", ha detto il leader dell'opposizione riferendosi al nome dell'intesa conclusa con il precedente presidente, Uhuru Kenyatta. Da parte sua, Ruto ha ribadito ai media che non avvierà discussioni con Odinga per risolvere l'attuale crisi. Ieri il presidente keniota ha elogiato la ferma risposta della polizia alle manifestazioni, affermando che le proteste rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale e giustificando così la sua decisione di dispiegare agenti in tenuta antisommossa in tutto il Paese. (segue) (Res)