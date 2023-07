I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: presidente sud sudanese Kiir in trattativa con gruppo armato Splm-N - Il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, è in trattativa con i leader del Movimento di liberazione del popolo del Sudan-Nord (Splm-N), a seguito delle notizie sulla ripresa delle ostilità negli stati sudanesi del Sud Kordofan e del Nilo azzurro. Lo ha detto a "Sudan Tribune" il consigliere presidenziale per la sicurezza nazionale, Tut Gatluak Manime, precisando che Kiir ha discusso con i leader dell'Splm-N delle prospettive di pace e della necessità di cessare le ostilità militari nelle due aree e in tutto il Sudan. "Il presidente ha coinvolto diversi leader che hanno partecipato e firmato l'accordo di pace di Giuba, compresi quelli che non l'hanno firmato, per aggiornarli sulle sue attività regionali e sui suoi sforzi per sollecitare le loro opinioni sull'approccio globale da seguire dopo la sua partecipazione al recente vertice dei capi di stato e di governo dei Paesi che confinano direttamente con il Sudan", incontro promosso dal governo egiziano e che si è tenuto al Cairo. (segue) (Res)