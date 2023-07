I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia-Cina: Wang Yi in visita ad Addis Abeba, previsti incontri con controparti etiopi - Il direttore della Commissione esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc), Wang Yi, è arrivato oggi ad Addis Abeba, in Etiopia, per una visita ufficiale. Lo riferisce su Twitter il ministero degli Esteri etiope, secondo cui al suo arrivo all'aeroporto internazionale di Bole Wang è stato accolto calorosamente da alti funzionari del governo etiope. Durante il suo soggiorno Wang terrà un incontro con funzionari di alto livello del governo etiope per discutere su come rafforzare ulteriormente il partenariato tra Etiopia e Cina. (segue) (Res)