I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Sudan: esercito, uccisi 14 civili in raid delle Rsf a Khartum - Almeno 14 persone sono state uccise in un attacco di droni condotto dalle Forze di supporto rapido (Rsf) su un raduno di civili nelle zone di al Azuzab e Wad Ajeeb, nel sud di Khartum. Lo ha dichiarato a "Sudan Tribune" il portavoce dell'esercito, precisando che gli attacchi sono stati condotti con droni e sistemi missilistici antiaerei a corto raggio (i Manpads). “Le milizie ribelli hanno preso di mira con un drone i civili che si erano radunati per accogliere i militari dell'esercito nelle zone di Al-Azuzab e Wad Ajeeb. L'attacco ha provocato la morte di 14 civili e il ferimento di altri 15”, ha sostenuto il portavoce. L'ufficiale militare ha aggiunto che durante le operazioni l'esercito ha distrutto circa 9 veicoli da combattimento delle Rsf e ha ucciso un certo numero di suoi combattenti mentre respingeva un attacco nell'area di Al-Ashra e al ponte Al-Dabbasin ad Abu Adam, a sud di Khartum. Inoltre, le forze speciali dell'esercito nell'area di Jabal Awlia hanno sequestrato un gran numero di armi nascoste dalle milizie paramilitari, tra cui 12 mitragliatrici, una mitragliatrice Dushka e un numero considerevole di fucili automatici. La guerra in corso, scoppiata il 15 aprile, ha provocato una grave crisi umanitaria in Sudan, con oltre 2 milioni e mezzo di persone che sono state costrette a lasciare Khartum e cercare rifugio nei Paesi vicini. (Res)