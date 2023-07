© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito: Starmer celebra vittoria dei laboristi alle elezioni suppletive - Nel suo discorso per celebrare la vittoria alle elezioni suppletive nel seggio elettorale di Selby e Ainsty il leader laborista Keir Starmer ha affermato che il suo partito sta ascoltando gli elettori e che questo sarà "il cambiamento che gli elettori vogliono vedere". "Avete votato per il cambiamento, e lo realizzeremo con il prossimo governo laborista" ha detto Starmer. "Le priorità dei lavoratori britannici sono le nostre priorità, ed è per questo che siete disposti a riporre la vostra fiducia nel Partito laborista" ha aggiunto il leader dell'opposizione. (segue) (Res)