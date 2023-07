© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: aumentata la povertà nel 2022, dato si attesta al 14 per cento - In Francia nel 2022 è aumentata la povertà. È quanto emerge dalle ultime rilevazioni effettuate dall'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee), secondo le quali il tasso di "privazione materiale e sociale" è arrivato al 14 per cento, il punto più alto da quanto è stato creato l'indicatore, nel 2013. Il dato del 2020 si attestava al 13,4 per cento. Questa tendenza è causata soprattutto dall'aumento del prezzi energetici: il 0,2 delle famiglie dichiara di non poter scaldare a sufficienza le proprie abitazione, contro il 6,1 per cento del 2021 e il 5 per cento del 2018. (segue) (Res)