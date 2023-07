© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mar Nero: Russia, non escludiamo nuovo accordo grano con Turchia - La Russia non esclude la possibilità di stipulare un nuovo accordo sul grano con la Turchia. È quanto ha detto il viceministro degli Esteri russo, Sergej Vershinin, nel corso di una conferenza stampa. "Siamo pronti a prendere in considerazione varie opzioni per il trasferimento delle forniture al mercato mondiale, sia cereali che fertilizzanti. Abbiamo una stretta cooperazione tradizionale con la Turchia, siamo in contatto con loro e ci scambiamo opinioni su cosa fare nella situazione attuale", ha affermato Vershinin. (segue) (Res)