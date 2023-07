© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: ministro Esteri invita a concentrare voto progressisti e moderati verso socialisti - Il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, ha esortato i progressisti e i moderati a concentrare i loro voti verso il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), appellandosi agli elettori vicini al Partito popolare (Pp) che non vogliono vedere nel governo "ministri di estrema destra". Albares ha affermato che "l'Europa guarda a ciò che accadrà in Spagna" il 23 luglio. "Si deciderà se il Paese continuerà a presiedere l'Unione europea, difendendo i valori europei, insieme a Germania e Francia come forza trainante", oppure se, al contrario, la Spagna andrà "in periferia, con quelle idee e con quei Paesi che abbracciano apertamente l’odio dell'estrema destra". Il capo della diplomazia spagnola ha sottolineato che i partner europei "si aspettano" che Sanchez continui a governare perché "garantisce i valori che sono alla base della costruzione europea della tolleranza, del pluralismo e della democrazia". Secondo Albares, la Spagna ha bisogno di altri quattro anni di governo del Psoe "per garantire le pensioni e perché i giovani abbiano accesso agli studi o a case a prezzi accessibili". (segue) (Res)