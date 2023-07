© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: presidente turco Erdogan, “presto” in visita nel Paese - Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato che “presto” si recherà in Libia per colloqui con le autorità libiche. È quanto emerso in alcune dichiarazioni rilasciate ai giornalisti durante il suo ritorno da un tour che ha compreso Arabia Saudita, Qatar, Emirati e Cipro del Nord. “Lo sviluppo delle nostre relazioni con l’Egitto migliorerà le nostre capacità economiche”, ha proseguito il presidente turco. (segue) (Res)