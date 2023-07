I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Mezzaluna rossa lancia appello per aiutare migranti al confine con Tunisia - La Mezzaluna rossa libica ha lanciato un appello umanitario per fornire aiuto ai migranti bloccati al confine tra la Libia e la Tunisia. Lo ha dichiarato la Mezzaluna rossa libica su Twitter, aggiungendo che i migranti “hanno bisogno di protezione, cibo, medicine e beni di prima necessità per la vita umana”. Inoltre, la società ha riferito di star lavorando in collaborazione con le organizzazioni delle Nazioni Unite per "fornire un soccorso umanitario completo a queste persone che si trovano in condizioni difficili al confine con la Tunisia, dove vivono nel deserto, senza riparo, sotto il sole cocente". (segue) (Res)