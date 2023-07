I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: presidente Parlamento, deputati Usa ci aiutino a rafforzare democrazia - È necessario che delegazioni parlamentari della Camera dei rappresentanti e del Senato degli Stati Uniti si rechino in Tunisia per “osservare più da vicino la realtà della situazione e i continui sforzi per rafforzare la costruzione democratica e consacrare i principi di libertà, democrazia e diritti umani". Lo ha dichiarato il presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (il parlamento) della Tunisia, Ibrahim Bouderbala, nel corso del suo incontro con l'ambasciatore degli Stati Uniti a Tunisi, Joey Hood. Secondo quanto riferito dalla presidenza del parlamento, Bouderbala ha evidenziato le possibilità disponibili per “rafforzare ulteriormente lo sviluppo della cooperazione tunisino-statunitense”, soprattutto attraverso il "sostegno a progetti rivolti a giovani imprenditori e piccole e medie imprese". Il diplomatico statunitense è stato informato "sulle fasi più importanti che il Paese ha attraversato dal 2011 e gli aspetti negativi che a luglio 2021 hanno reso necessaria l'adozione di misure con l'obiettivo di riformare il percorso del Paese". A questo proposito, il presidente del parlamento ha evidenziato l’importanza del “lavoro legislativo e di controllo” dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo e la sua volontà di “contribuire attivamente al percorso del Paese e agli sforzi per raggiungere l'auspicata stabilità politica, economica e sociale". Bouderbala ha anche sottolineato l'importanza del lavoro associativo in Tunisia e la sua determinazione a “valorizzare il contributo della società civile”. (segue) (Res)