I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Tunisia: ministero Agricoltura, produzione cereali in calo del 60 per cento - Sono stati raccolti 2,7 milioni di quintali di cereali in Tunisia, di cui circa il 98 per cento di grano duro, registrando un calo del 60 per cento rispetto alla scorsa stagione, in cui la produzione è stata di 7,5 milioni di quintali. Lo ha reso noto il ministero dell'Agricoltura, indicando che il governatorato di Biserta è stato al primo posto di livello di produzione con circa il 35 per cento, seguito da Beja con il 25 per cento, Kairouan con il 14 per cento e Jendouba con l'11,5 per cento. Il ministero dell'Agricoltura ha ritenuto che la mancanza di pioggia durante le fasi più importanti della crescita del grano abbia influito negativamente sulla produzione e che la quantità di pioggia registrata all'inizio di giugno 2023 abbia influito negativamente sulla qualità del grano. Il ministero ha sviluppato un programma per fornire 700 mila quintali di sementi durante la stagione agricola 2023/2024 e per creare una scorta di 500 mila quintali di grano duro controllato per garantire il fabbisogno di sementi per la stagione agricola 2024/2025. (segue) (Res)