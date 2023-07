Sardegna: protocollo Regione-Corsica per istituire Mab Unesco nelle Bocche di Bonifacio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un incontro sull'accordo Pelagos, che mira a proteggere i mammiferi marini nel Mediterraneo, è nata una nuova prospettiva per la conservazione della biodiversità e lo sviluppo sostenibile nell'area delle Bocche di Bonifacio, compresa tra la Sardegna e la Corsica. L'assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, Marco Porcu, e l'assessore dell'Ambiente della Regione Corsica, Guy Armanet, hanno ideato un ambizioso progetto di istituire un MAB Unesco (programma "Man and the Biosphere") transfrontaliero, coinvolgendo completamente queste affascinanti acque ricche di biodiversità. Il Programma Unesco "Man and the Biosphere" individua le "riserve della biosfera" in diverse tipologie di ecosistemi - terrestri, marino-costieri o misti - dove le comunità locali collaborano attivamente in progetti di cooperazione scientifica, ricerca interdisciplinare e sostenibilità ambientale. Queste riserve rappresentano esempi di "buone pratiche" per uno sviluppo armonioso tra sistema economico-sociale e sistema ecologico. L'assessore Porcu ha sottolineato che la proposta della riserva MAB Unesco rappresenta un importante strumento per far conoscere le Bocche di Bonifacio a livello globale, senza aggiungere nuovi vincoli alle già vigenti misure di tutela. (segue) (Rsc)