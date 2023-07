Sardegna: protocollo Regione-Corsica per istituire Mab Unesco nelle Bocche di Bonifacio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa iniziativa garantirà la conservazione della biodiversità attraverso la creazione di reti ecologiche condivise e promuoverà il patrimonio culturale ed ambientale nell'ottica di un'economia verde. La creazione di questa riserva MAB Unesco avrà implicazioni significative sia per la Sardegna che per la Corsica. Per la Sardegna, l'area è particolarmente preziosa poiché comprende due parchi nazionali, La Maddalena e Asinara, entrambi dotati di aree protette. Questa iniziativa potrà stimolare la crescita del turismo e delle attività economiche, sostenendo anche le tradizionali attività agricole e artigianali. Inoltre, contribuirà a sensibilizzare le persone sull'importanza della conservazione della biodiversità naturale e coltivata, la qualità dell'acqua, gli habitat e le specie, nonché la diversità culturale, archeologica e del paesaggio. Al momento, in Sardegna esiste solo una "riserva della biosfera" denominata Tepilora, Rio Posada e Montalbo, che coinvolge diciassette comuni nella zona centro-orientale dell'isola, con una popolazione di oltre 50.000 abitanti. Inoltre, la Regione sta valutando la candidatura di un'altra "riserva della biosfera" nei territori del Sarcidano-Barbagia di Seulo. (Rsc)