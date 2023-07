I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autonomia: Calderoli, discutiamo con Fd’I, ma c’è convergenza - Il Ministro ha accennato alla condivisione degli emendamenti di maggioranza con Fratelli d’Italia con cui sta progredendo una discussione. Emendamenti “che sono a firma dei capigruppo di tutte e quattro le forze che sostengono il governo”, al momento “c’è un’assoluta convergenza”. A dirlo è il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, a margine del suo intervento in Consiglio regionale, in corso oggi a Palazzo Pirelli. (segue) (Rin)