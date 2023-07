I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pnrr: Mur, 30 milioni per Conservatori e Accademie all'estero - Dal design alle arti applicate, al teatro, recitazione, danza, cinema, arti visive, musica. Trenta milioni di euro per promuovere all’estero l’eccellenza del sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (l’Afam). Il ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) ha pubblicato l'Avviso rivolto a Conservatori e Accademie per concorrere all’assegnazione delle risorse. Lo stanziamento è previsto in attuazione del Piano nazionale di ripresa e di resilienza, il Pnrr, sotto-investimento T5, 'Partenariati strategici /iniziative per innovare la dimensione internazionale del sistema Afam', Investimento 3.4 "Didattica universitaria e competenze avanzate", nell’ambito della Missione 4 (Istruzione e ricerca) – Componente 1. Trenta, dunque, i milioni di euro a disposizione. Conservatori e Accademie potranno - spiega il Mur - utilizzarli per l’attivazione di progetti, attività e programmi di sensibilizzazione, didattica, ricerca e produzione artistica finalizzati alla conservazione e promozione della cultura italiana a livello internazionale. Alle proposte è chiesto di avere carattere trasversale con l’intento di favorire percorsi di mobilità, scambi culturali e mutual learning. L’obiettivo principale è quello di sostenere e potenziare reti internazionali. (Rin)