- Singapore: Seah Kian Peng sarà il prossimo presidente del Parlamento - Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, intende nominare Seah Kian Peng come prossimo presidente del Parlamento, quando si riunirà ad agosto per la prossima sessione. Lo annuncia una nota dell’ufficio del premier. Seah appartiene al Partito d’azione popolare (Pap), il partito di governo, che conta 79 seggi su 103 nell’assemblea legislativa. Seah è attualmente il vicepresidente del Parlamento unicamerale della città-Stato del Sud-est asiatico, e prenderà il posto di Tan Chuan-Jin, che si è dimesso il 17 luglio. Tan ha rassegnato le dimissioni da presidente e da deputato, nonché da membro del Pap, in seguito allo scandalo provocato dalla sua relazione extraconiugale con la parlamentare e collega di partito Cheng Li Hui (nubile), anche lei dimessasi. (segue) (Res)