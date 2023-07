© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filippine: presidente Marcos in visita in Malesia dal 25 al 27 luglio - Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos, sarà in visita di Stato in Malesia dal 25 al 27 luglio, su invito del re Abdullah di Pahang. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri di Manila. Marcos avrà colloqui col sovrano e col primo ministro malesiano, Anwar Ibrahim, per individuare nuove aree di cooperazione. Inoltre, incontrerà dirigenti d’impresa di entrambi i Paesi e una rappresentanza della comunità filippina locale. (segue) (Res)