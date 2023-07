© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: violenza sulle donne, quattro arresti per il caso del video del Manipur - La polizia dello Stato indiano del Manipur, teatro di scontri etnici, ha arrestato quattro persone sospettate di essere coinvolte negli abusi contro tre donne di etnia kuki, un caso giunto all’attenzione pubblica in seguito alla circolazione di un video sui social network. Tutti gli arrestati sono stati posti in custodia di polizia per undici giorni. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Asian News International” (“Ani”). L’episodio risale al 4 maggio, nel villaggio di B Phainom del distretto di Kangpokpi. Secondo le ricostruzioni dei media, le tre donne sono state sequestrate mentre tentavano di scampare a un attacco contro il loro villaggio, insieme a due uomini che sono stati uccisi (tutti parte della stessa famiglia). Due donne sono state denudate ed esposte in pubblico. La terza avrebbe subito uno stupro di gruppo. Sull’accaduto è stata registrata una denuncia, presa in carico dalla stazione di polizia di Nongpok Sekmai, nel distretto di Thoubal. (Res)