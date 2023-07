Abruzzo: sisma 2009, quasi mezzo miliardo di euro per la ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia che i Comuni, sia del cratere che fuori cratere, colpiti dal drammatico terremoto del 2009, ricevono quasi mezzo miliardo di euro grazie ai finanziamenti per la ricostruzione privata approvati dal Cipess, rappresenta un forte impulso alla rinascita del territorio, al definitivo ritorno di tante persone nelle proprie abitazioni e alla ripresa socio economica di tanti paesi abruzzesi. L'impegno messo in atto dalla Struttura di missione è stato determinante e per questo ringrazio il ministro Musumeci, Mario Fiorentino e il suo staff per il prezioso lavoro. Finalmente, grazie al governo Meloni, il territorio riceve quelle risposte e quella concretezza nelle azioni attese da tanti anni. Mettere in campo questo finanziamento consentirà il recupero di molti paesi delle aree interne e l'avvio di nuove strategie per il ripopolamento e il rilancio turistico". Lo ha dichiarato il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. Il Cipess, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare con delega alla ricostruzione civile, ha infatti approvato, nel pomeriggio, finanziamenti per un importo complessivo di 470.856.464,57 euro di cui 445.688.457,88 per i 56 Comuni del cratere diversi dal comune dell'Aquila e euro 25.168.000,69 euro per i 114 comuni fuori cratere. Somme destinate alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009 destinate alla concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati dal sisma 2009, prioritariamente adibiti ad abitazione principale oppure per assicurare l'acquisto di nuove abitazioni. (segue) (Gru)