Abruzzo: sisma 2009, quasi mezzo miliardo di euro per la ricostruzione (2)

- Le istruttorie erano state preparate dalla Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal Sisma del 6 aprile del 2009 della presidenza del Consiglio dei ministri. Obiettivo, considerato l'attuale trend di ammissioni nel corso dei prossimi 24 mesi, è quello di garantire la copertura finanziaria ad ulteriori interventi di ricostruzione privata e superare il 75 per cento di avanzamento finanziario della ricostruzione. Nell'ambito delle misure per il rilancio e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009, di cui al Programma Restart, sono stati invece approvati due interventi del comune dell'Aquila per un importo complessivo di 2.450.000 euro. Un milione e mezzo riguarda lo "Sviluppo delle potenzialità culturali per l'attrattività turistica del cratere", e consente la prosecuzione delle attività per ulteriori due annualità. L'intervento, mira a finanziare attività realizzate dalle istituzioni culturali cittadine riconosciute dal Ministero della Cultura nell'ambito del Fondo Unico per lo Spettacolo, da soggetti promotori di iniziative consolidate nel territorio e dai comuni dell'area del cratere sismico. Il restante milione riguarda l'Osservatorio Culturale Urbano - Ocu", di cui 950.000 euro assegnati sul Programma Restart e 50.000 cofinanziati dal Gran Sasso Science Institute (Gssi). L'obiettivo è quello di svolgere studi e ricerche nei settori dei beni e delle attività culturali, dello spettacolo dal vivo, dell'industria culturale, del tempo libero e del turismo, con particolare attenzione all'impatto socio-economico sullo sviluppo della città dell'Aquila e dei Comuni delle aree interne limitrofe. (Gru)